أكثر من 343 ألف مستفيد من التحقق من صحة الوثائق عبر "معين"

أوضح ديوان المظالم، ممثلاً في فريق تطوير منصة معين الرقمية، أن عدد المستفيدين من خدمة التحقق من صحة الوثائق عبر المنصة منذُ إطلاقها، تجاوز 343.865 مستفيداً من أصحاب الدعاوى وممثليهم في المحاكم الإدارية كافة، ومن مختلف مناطق المملكة.