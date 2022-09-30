السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية يستقبل المتبرعين.. في معرض الرياض الدولي للكتاب

دشن السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية (سجل وأنقذ حياة) مشاركته في معرض الرياض الدولي للكتاب، بجناح (D50).
وتعد مشاركة "السجل" هي الرابعة في معرض الكتاب.
يذكر أن السجل يختص بمرضى سرطان الدم وأمراض الدم الوراثية والمناعية الذين لم يجدوا مطابقين في عائلتهم، حيث إن نسبة المحتاجين في المملكة من فئة الأطفال تصل إلى 70% لم يجدوا مطابقين في عائلاتهم و30% من الكبار أيضاً، ولهذا السبب تم إنشاء السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية التابع لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بالشؤون الصحية بالحرس الوطني لإنقاذ هذه الفئة.
ويتكون قسم السجل من ثلاثة أركان: التوعية، تسجيل البيانات وأخذ العينة وهي عبارة عن مسحة بجدار الفم لاستخراج النسيج الوراثي للمسجل وحفظه في قاعدة بيانات السجل.