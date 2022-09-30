السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية يستقبل المتبرعين.. في معرض الرياض الدولي للكتاب

يذكر أن السجل يختص بمرضى سرطان الدم وأمراض الدم الوراثية والمناعية الذين لم يجدوا مطابقين في عائلتهم، حيث إن نسبة المحتاجين في المملكة من فئة الأطفال تصل إلى 70% لم يجدوا مطابقين في عائلاتهم و30% من الكبار أيضاً، ولهذا السبب تم إنشاء السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية التابع لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بالشؤون الصحية بالحرس الوطني لإنقاذ هذه الفئة.