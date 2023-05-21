"التخصصي" يقود 4 تجارب بحثية في طب الفضاء

وتأتي التجارب العلمية التي يجريها التخصصي في إطار برنامج المملكة لرواد الفضاء السعوديين؛ أحد أهم برامج الاستراتيجية الوطنية للفضاء، المعتمدة من المجلس الأعلى للفضاء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويهدف في مرحلته الأولى إلى إرسال رائديّ فضاء (رجل وامرأة)، ضمن رحلة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، على ارتفاع ما يقارب (420 كلم) فوق سطح الأرض، لمدة 12 يومًا.