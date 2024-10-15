السعودية ومصر.. رؤى سياسية مشتركة في الملفين الفلسطيني والسوداني

وأثمرت الجهود مجددًا عن الإعلان عن إطلاق التحالف الدولي لحل الدولتين، الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، من نيويورك، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن يعقد اجتماعه الأول في العاصمة السعودية الرياض.