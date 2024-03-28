"أنا الفريدة".. عمل فني إبداعي يستعرض الآيات البينات للكعبة المشرفة

أطلقت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي فيلمًا سينمائيًا بعنوان (أنا الفريدة) وهو عبارة عن عمل فني إبداعي يستعرض الآيات البينات للكعبة المشرفة التي تشهد بتفرّدها وعظم مكانتها داخل قلب كل مسلم في العالم، وعن هذه البقعة الفريدة في الكون كله التي لا يضاهيها أي مكان في العالم، ويلامس مشاعر المسلمين واشتياقهم للكعبة المشرفة، وينقل المشاهد من خلال لقطات سينمائية بجودة عالية وكأنه أمام الكعبة المشرفة.
وعن صناعة هذا الفيلم الذي استغرق إنتاجه 3 أشهر بما يعادل 960 ساعة استخدمت فيه أحدث معدات التصوير السينمائي، كاميرا ( Arri alexa mini LF ) وعدسات (Arri signature prime) بالإضافة إلى عدسات الماكرو ( probe lens ) والتي أتاحت لفريق العمل تصوير لقطات قريبة جدًا أسهمت في اكتشاف تفاصيل دقيقة للكعبة المشرفة لا ترى بالعين المجرّدة ولم يسبق أن تم تصويرها من قبل حتى توائم النص الفريد لهذه الكعبة الفريدة ويحرّك في المشاهدين مشاعرهم تجاهها ويحقق الأثر المرجو من إنتاجه.
ويُذكر أن هذا الفيلم (أنا الفريدة) جاء ليحقق رسالة الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في تسليط الضوء على التفرد والروحانية الفريدة للكعبة المشرفة ومعالمها المميزة والنادرة ودعم قيم السلام والأمن والوحدة الدينية التي تجمع المسلمين من مختلف البلدان والثقافات في المسجد الحرام.