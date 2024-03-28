"أنا الفريدة".. عمل فني إبداعي يستعرض الآيات البينات للكعبة المشرفة

أطلقت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي فيلمًا سينمائيًا بعنوان (أنا الفريدة) وهو عبارة عن عمل فني إبداعي يستعرض الآيات البينات للكعبة المشرفة التي تشهد بتفرّدها وعظم مكانتها داخل قلب كل مسلم في العالم، وعن هذه البقعة الفريدة في الكون كله التي لا يضاهيها أي مكان في العالم، ويلامس مشاعر المسلمين واشتياقهم للكعبة المشرفة، وينقل المشاهد من خلال لقطات سينمائية بجودة عالية وكأنه أمام الكعبة المشرفة.