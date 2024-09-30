لا للتحذيرات المجهولة.. "الخضيري": كل أنواع الجبن بالأسواق خاضعة للرقابة الرسمية

أكّد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ أن كل أنواع الجبن التي تُباع في الأسواق تخضع لرقابة وترخيص الجهات الرسمية المختصة، وأن كل الانواع صحية وقابلة للاستخدام.
وأوضح "الخضيري"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "لا تسمعوا من يُحذّر من نوعٍ من الجبن لأنه بلا مصادر علمية ولا رسمية"، مشيراً إلى أن "كل تلك التحذيرات مبنية على مصادر مجهولة أو غير صحيحة".
وأشار إلى تفصيلٍ من هيئة الغذاء والدواء بأنواع الجبن وفيه أن "مكونات منتجات الجبن المطبوخ مسموح بها وطبقاً للمواصفات الغذائية المعتمدة، وسعراتها الحرارية عالية، وتصنع من خليط من الجبن ومنتجات ومكونات الحليب أو تصنع بالزيوت النباتية لأنها أقل تكلفة".
وأوضحت "الغذاء والدواء"، وفق إنفوجراف، أن "الجبن القابل للدهن الجزء الأكبر منه يتكوّن من جبن مع إضافة مكونات الحليب؛ كالقشطة والحليب المجفّف ومنه نوع لا يضاف إليه جبن، وتستخدم فيه زيوت نباتية".
في حين أن الجبن المطبوخ يتكوّن من الجبن والأملاح ويكون غالباً في علب الصفيح أو على شكل قوالب مغلقة بالألمنيوم والكرتون، وتتكوّن من الجبن والأملاح، أما شرائح الجبن المطبوخ فتصنع من خليط من الجبن ومنتجات ومكونات الحليب أو تصنع بالزيوت النباتية، والمواد المضافة فيها مسموح بها في الأغذية بكميات محدّدة.
وشدّدت "الغذاء والدواء" على أن بإمكان المستهلك معرفة نوع الجبن ومكوناته بقراءة المكتوب على العبوة، خصوصاً قائمة المكونات.