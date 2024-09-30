لا للتحذيرات المجهولة.. "الخضيري": كل أنواع الجبن بالأسواق خاضعة للرقابة الرسمية

في حين أن الجبن المطبوخ يتكوّن من الجبن والأملاح ويكون غالباً في علب الصفيح أو على شكل قوالب مغلقة بالألمنيوم والكرتون، وتتكوّن من الجبن والأملاح، أما شرائح الجبن المطبوخ فتصنع من خليط من الجبن ومنتجات ومكونات الحليب أو تصنع بالزيوت النباتية، والمواد المضافة فيها مسموح بها في الأغذية بكميات محدّدة.