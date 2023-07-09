"يلو" تطوّر 6 لاعبين من المواهب الناشئة في نادي شاتورو الفرنسي

ضمن استراتيجية شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" في تفعيل شراكاتها ورعايتها لعدد من الجهات الرياضية محلياً وإقليميا ودولياً بما ينعكس إيجاباً على المجتمع، أعلنت "يلو" عن إرسال ستة لاعبين من المواهب الناشئة بالتعاون مع أكاديمية يونايتد ورولد الرياضية للحصول على برنامج تدريبي صيفي في نادي شاتورو الفرنسي الذي يرتبط بشراكة مع "يلو"، حيث سوف يخضع اللاعبون لبرنامج متكامل لا يقتصر فقط على الجانب الرياضي والتغذية وتطوير مهاراتهم الكروية بل يضم أيضاً برامج تعليمية في اللغة الفرنسية، ويشرف على الجانب التدريبي لاعب منتخب فرنسا السابق المدرب الحالي دومنيك بيخوتات، ويعد كابتن المنتخب السعودي السابق أسامة هوساوي سفيراً للمعسكر الصيفي.
وعن هذه المبادرة تحدث الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران قائلاً: كما يعلم الجميع فإن "يلو" ترعى عدداً كبيراً من الأندية محلياً وإقليمياً ودولياً في إطار اهتمامها بدعم النشاط الرياضي والاستثمار السعودي الخارجي في هذا القطاع، وتم التأكيد في كافة اتفاقياتنا مع هذه الأندية على أن تكون هناك برامج مخصصة يستفيد منها أفراد مجتمعنا، لذلك حرصنا على اختيار مجموعة من البراعم أصحاب الموهبة لإرسالهم في برامج تدريبية نتطلع إلى أن تساعد في تنمية مهاراتهم بما يحقق الفائدة للكرة السعودية.
يذكر أن "يلو" لديها أكثر من 90 فرعاً تغطي مدن ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجدها في الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وترتبط بشراكات استراتيجية عالمية تتيح للعملاء حجز سياراتهم عبر +140 دولة بأكثر من 3800 فرع. وتتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجالها، وتوفر "يلو" لعملائها مفهوماً يتجاوز الخيال، ليس مجرد سيارة بل خدمة تناسب احتياجاتهم ورغباتهم وتأخذ في الاعتبار كل خطوة في رحلة عملائها لجعلها أسهل وأسرع.
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