"يلو" تطوّر 6 لاعبين من المواهب الناشئة في نادي شاتورو الفرنسي

وعن هذه المبادرة تحدث الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران قائلاً: كما يعلم الجميع فإن "يلو" ترعى عدداً كبيراً من الأندية محلياً وإقليمياً ودولياً في إطار اهتمامها بدعم النشاط الرياضي والاستثمار السعودي الخارجي في هذا القطاع، وتم التأكيد في كافة اتفاقياتنا مع هذه الأندية على أن تكون هناك برامج مخصصة يستفيد منها أفراد مجتمعنا، لذلك حرصنا على اختيار مجموعة من البراعم أصحاب الموهبة لإرسالهم في برامج تدريبية نتطلع إلى أن تساعد في تنمية مهاراتهم بما يحقق الفائدة للكرة السعودية.