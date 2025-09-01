أكثر من مليون طالب وطالبة استفادوا من البرنامج الصحي "أصدقاء سلامة"

يواصل المركز السعودي لسلامة المرضى تنفيذ جهوده التوعوية، من خلال شراكة إستراتيجية مع إدارة الصحة المدرسية بوزارة الصحة، وإدارة الشؤون الصحية بوزارة التعليم، عبر برنامج “أصدقاء سلامة”؛ الذي يهدف إلى ترسيخ الوعي بسلامة المرضى والوقاية الصحية بين الطلاب والطالبات، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في اتخاذ قراراتهم الصحية بدلًا من الاكتفاء بتلقي الرعاية، بما يدعم تعزيز الصحة الوقائية والصحة العامة، انسجامًا مع مستهدفات برنامج “تحول القطاع الصحي” في إطار رؤية المملكة 2030 لبناء “مجتمع حيوي” ينعم بحياة صحية آمنة.
ويستهدف برنامج "أصدقاء سلامة" المرحلة الابتدائية، متضمنًا سلسلة من الحلقات المرئية التي تستعرض مفاهيم عدة منها سلامة المرضى، والسلامة الدوائية، ومكافحة العدوى بأسلوب ممتع وتفاعلي، حيث استفاد من البرنامج ما يزيد على مليون طالب وطالبة في أكثر من 7 آلاف مدرسة بـ16 منطقة حول المملكة بالشراكة مع 5 تجمعات صحية.
من جانبه، أوضح مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى، الدكتور علي بن طالع عسيري، أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو تمكين جيل المستقبل، قائلًا: "نسعى من خلال برنامج "أصدقاء سلامة" إلى تعزيز الوعي لدى الأطفال بأهمية سلامة المرضى، وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة تسهم في نموهم وتطورهم، كما أن البرنامج لايقتصر على الطلاب فقط، بل يشمل أيضًا أولياء الأمور والمعلمين، بصفتهم شركاءً رئيسيين في تعزيز السلامة الصحية داخل المدرسة وفي المجتمع".
ويعكس برنامج “أصدقاء سلامة” نموذجًا فعّالًا للتكامل بين الجهات الحكومية، ممثلًا في المركز السعودي لسلامة المرضى، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، في ترسيخ مفاهيم السلامة الصحية منذ سن مبكرة.