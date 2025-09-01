أكثر من مليون طالب وطالبة استفادوا من البرنامج الصحي "أصدقاء سلامة"

من جانبه، أوضح مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى، الدكتور علي بن طالع عسيري، أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو تمكين جيل المستقبل، قائلًا: "نسعى من خلال برنامج "أصدقاء سلامة" إلى تعزيز الوعي لدى الأطفال بأهمية سلامة المرضى، وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة تسهم في نموهم وتطورهم، كما أن البرنامج لايقتصر على الطلاب فقط، بل يشمل أيضًا أولياء الأمور والمعلمين، بصفتهم شركاءً رئيسيين في تعزيز السلامة الصحية داخل المدرسة وفي المجتمع".