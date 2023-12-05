ولي العهد يصل الدوحة لترؤس وفد المملكة في القمة الخليجية الـ 44 ..وأمير قطر في مقدمة مستقبليه

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- إلى الدوحة؛ لترؤس وفد المملكة في القمة الخليجية الـ 44 وكان في مقدمة مستقبليه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني.
وكان قد أعلن الديوان الملكي أنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين، واستجابة للدعوة الموجّهة من أمير دولة قطر، غادر سمو ولي العهد، إلى الدوحة؛ لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ (44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.
وسيقوم سموه الكريم بزيارة رسمية لدولة قطر، يلتقي خلالها سمو أمير دولة قطر؛ لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، وعقد مجلس التنسيق السعودي - القطري وكان في مقدمة مستقبلية أمير قطر.