بالمرصاد للمهربين.. "الودعاني": حرس الحدود أسهم في تعزيز حصانة المجتمع من المخدرات

وأشار إلى إسهامات حرس الحدود في تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات من خلال أدواره التوعوية بالآثار المترتبة على تعاطيها وسبل الوقاية منها، بإقامة المعارض والبرامج الإعلامية التي من شأنها رفع الجانب الوقائي ضد هذه الآفة ومواجهة أخطارها باستخدام المنصات الإعلامية المختلفة؛ مؤكدًا أهمية دور المواطنين والمقيمين بالمشاركة في هذه الجهود بالإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بتهريب المخدرات وترويجها وتعاطيها، والعمل على الحد منها للمحافظة على أمن وصحة وسلامة المجتمع.