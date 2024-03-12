"روشن" ومسامرة وسحور البر.. "بهجة حياة الأجداد في رمضان" من وادي الدواسر

وأورد أحد المدونين لتاريخ المحافظة عوض آل مهنا عن أسلوب الحياة اليومية قبل أكثر من 70 سنة حيث يعقب كل صلاة عصر دعوة إلى المجالس وكانت تسمى (مقهاة أو روشن)، وتوقد النار فيها بحطب الغضا المحلي الذي كان متوفراً بكثرة في وادي الدواسر ويشكل غابات كثيفة بها، مبيناً بداية الإعداد للفطور بتجهيز القهوة آنياً من حمسها وتبريدها ودقها وطبخها وإضافة الهيل والمنكهات وعند الأذان للإفطار يكون التناول الأول على تمر وماء مع القهوة، ويزيدها حسب التوفر اللبن أو الحليب.