فيديو القبض عليهم.. ضبط عدد من المتسولين بالطرقات في الحدود الشمالية وحائل

تمكنت الجهات الأمنية في الحدود الشمالية وضمن الحملات الأمنية المكثفة في كافة مناطق المملكة للحد من ظاهرة التسول؛ من رصد وضبط مقيم من الجنسية الأردنية يقوم بالتسول بشكل غير مباشر عبر مركبته مدعيًا احتياجه للمال، كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية يقوم بالتسول من المارة وقائدي المركبات.