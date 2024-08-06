حادث مروري قلب حياتها.. قصة شابة سعودية نجت من الموت فصارت "أيقونة أمل"

بدأت "لمار" بمشاركة قصتها مع الآخرين، لتتحول من ضحية حادث مأساوي إلى رمز للإلهام، ومرآة تعكس قدرة الإنسان على الصمود في وجه المحن. ومع مرور الوقت، وبتحسن حالتها الصحية، اتخذت "لمار" قرارًا شجاعًا بالعودة إلى كلية الطب، مصممة على استعادة حلمها الذي كاد أن يُنسى، ولكن هذه المرة، لم تكن لمار مجرد طالبة عادية؛ بل أصبحت شابة تحمل في قلبها قصة مليئة بالدروس والقيم الإنسانية العظيمة.