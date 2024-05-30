بعد إعلان شركة سعودية تقليص أيام العمل إلى 4 أسبوعيًا.. ما فوائد النظام الجديد؟

وبحسب الدراسات التي أُجريت حول العالم، فإن فوائد هذا النظام لا تقتصر على ذلك فقط، فقد كشفت إحدى الدراسات البريطانية أن العمل لمدة 4 أيام في الأسبوع يحمل فوائد مذهلة تشمل تحسن الصحة العقلية، والجسدية، والنفسية للعاملين، وذلك في تجربة ميدانية شملت 61 شركة ونحو 2900 عامل في المملكة المتحدة.