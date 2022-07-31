بداية من الغد.. أمريكا تصدر تأشيرات زيارة للسعوديين مدتها ١٠ سنوات

تصدر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية، بداية من يوم غد الإثنين تأشيرات الزيارة (B1/B2) للسعوديين مدتها عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات.
يأتي ذلك بعد التوصل إلى اتفاق لتمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة من خلال التعاون الوثيق مع حكومة المملكة العربية السعودية وعلى أساس المعاملة بالمثل لتسهيل السياحة والأعمال بين البلدين.
وأشارت السفارة الأمريكية لدى الرياض، إلى أن قرار تمديد مدة صلاحية التأشيرة صدر بناءً على جهود سابقة لتسهيل السفر لأغراض السياحة والتجارة، ومكملاً لبرنامج الإعفاء من المقابلة الذي تم الإعلان عنه نهاية شهر يناير الماضي.
وبموجب برنامج الإعفاء، يعفى المواطنون السعوديون الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً، ويرغبون في تجديد تأشيراتهم السياحية أو تأشيرات الزيارة التي لم يمض على انتهائها أكثر من ١٢ شهراً ، من إجراء المقابلة الشخصية.