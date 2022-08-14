"المسند" يُعلّق على جفاف أوروبا وترقبها للأمطار.. ويطالب بوزارة للتغيّر المناخي

وتابع: "في ظل الاحتباس الحراري المتصاعد، وتغير المناخ في كوكب الأرض، بدت آثاره السلبية جلية على كل القارات من ارتفاع في درجات الحرارة، وجفاف في بعض الأمصار، وفيضانات في بعض الأقطار، وارتفاع في مستوى سطح البحر في المحيطات والبحار".