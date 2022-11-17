"مفاعلات نووية".. مسؤولة كورية رفيعة: لقاء ولي العهد بـ"يون" استمر ساعتين ونصفًا

قالت كيم أون- هيه، كبيرة المساعدين للرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك- يول: إن لقاء سمو ولي العهد -حفظه الله- استمر لمدة ساعتين ونصف الساعة مع الرئيس "يون"؛ بما في ذلك حوالى 40 دقيقة لكل من المحادثات الموسعة والفردية، وساعة و10 دقائق لمأدبة الغداء وفق وكالة "يونهاب".
وتُعد زيارة ولي العهد إلى كوريا الجنوبية؛ الأولى من نوعها منذ يونيو 2019؛ حيث عقد الرئيس يون سيوك- يول محادثات مع سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وناقشا سبل تطوير العلاقات بين البلدين؛ بمناسبة الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؛ وذلك في مقر إقامة الرئيس في حي هاننام في سيئول.
وقال الرئيس يون في المحادثات: "إن المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط وشريك محوري للاقتصاد الكوري وتأمين الطاقة، وحان الوقت المناسب لتحقيق قفزة في العلاقات بين البلدين إلى مرحلة جديدة، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030 السعودية بقيادة ولي العهد محمد".
وأوضح أن بلاده تتطلع إلى التعاون الاستثماري في مجالات النمو الجديدة، والمشاركة في المشاريع الكبرى مثل مدينة نيوم، والتعاون في صناعة الدفاع، وتوسيع التعاون في مجالات تطوير الطاقة المستقبلية، والتبادل الثقافي وتنشيط السياحة؛ بحسب وكالة "يونهاب" للأنباء.
وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: إن الشركات الكورية ساهمت في تطوير البنية التحتية في المملكة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بصورة كبيرة، وعلى أساس الثقة المكتسبة من خلال هذه المرحلة، نتطلع إلى تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية لتحقيق رؤية 2030.
وأكد -حفظه الله- على وجه الخصوص، رغبة المملكة في تعزيز العلاقات التعاونية مع كوريا الجنوبية في مجالات الطاقة، وصناعة الدفاع، والبنية التحتية والإنشاءات.
وأفاد المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، بأن ولي العهد محمد بن سلمان عبّر عن تطلع بلاده للتعاون في تطوير الطاقة الهيدروجينية وتقنيات جمع والتقاط الكربون وتطوير مفاعلات نووية صغيرة الحجم ورعاية القوى العاملة في محطات الطاقة النووية والتعاون لتعزيز القدرات الدفاعية السعودية.
كما طلب ولي العهد مشاركة العديد من الشركات الكورية؛ بما في ذلك الشركات الكورية المتوسطة والصغيرة الحجم، في مجالات البنية التحتية في إطار رؤية 2030.
واتفق ولي العهد والرئيس يون على تطوير العلاقات الثنائية إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية المستقبلية، كما اتفق الجانبان على إنشاء لجنة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وقد اتفقت سيئول والرياض على تعزيز التعاون لإحراز إنجازات ملموسة في المجالات المختلفة في المستقبل مثل الطاقة والاستثمار وصناعة الدفاع والثقافة والسياحة وغيرها، مع التركيز على لجنة الرؤية الكورية- السعودية 2030.
وبعد المحادثات، قال الرئيس يون، عبر حسابه على تويتر: إنه يرحّب بزيارة ولي العهد السعودي إلى كوريا الجنوبية، معربًا عن سروره لإجراء مناقشة مهمة معه اليوم، وأضاف: "دعونا نواصل العمل معًا لبناء شراكة استراتيجية مستقبلية جديدة".
يُذكر أن المحادثات حضرها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاقتصاد والمالية "تشو كيونغ- هو"، ووزير الخارجية "بارك جين"، ووزير الدفاع "لي جونغ- سوب"، و"وزير التجارة والصناعة والطاقة "لي تشانغ- يانغ"، ووزير الأراضي والبنية التحتية والنقل "وون هي- ريونغ".