"مفاعلات نووية".. مسؤولة كورية رفيعة: لقاء ولي العهد بـ"يون" استمر ساعتين ونصفًا

وبعد المحادثات، قال الرئيس يون، عبر حسابه على تويتر: إنه يرحّب بزيارة ولي العهد السعودي إلى كوريا الجنوبية، معربًا عن سروره لإجراء مناقشة مهمة معه اليوم، وأضاف: "دعونا نواصل العمل معًا لبناء شراكة استراتيجية مستقبلية جديدة".