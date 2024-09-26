قف على رأسك.. "المسند": شكل القمر في السعودية مختلف عن نيوزيلندا.. "صور"
أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، أن سكان نصف الكرة الشمالي يشاهدون القمر بصورة غير مماثلة لسكان النصف الجنوبي، كاشفاً عن الأسباب.
وأوضح "المسند"، أن سكان النصف الجنوبي يشاهدون القمر مقلوباً، وعلى سبيل المثال: شكل القمر في السعودية عند الإبدار يختلف عنه في نيوزيلندا، حيث يرونه مقلوباً، مشيراً إلى أنه كي تتضح الصورة فإن سكان نصف الكرة الشمالي يشاهدون القمر في طور التربيع الأول (يوم 7 تقريباً) هكذا (◗)، في حين سكان نصف الكرة الجنوبي يشاهدونه هكذا (◖)، ويشاهدون القمر في طور التربيع الأخير (يوم 22 تقريباً) عكس التربيع الأول.
وأضاف: في النصف الشمالي للأرض يزداد نور القمر على سطحه من اليمين إلى اليسار، وفي النصف الجنوبي عكسه، بينما على خط الاستواء يشرق القمر في التربيع الأول على هيئة (n)، وعند الغروب على هيئة (u)، وفي التربيع الثاني العكس صحيح.
وتابع: وهذه الظاهرة العجيبة من انقلاب الصور بين النصفين الشمالي والجنوبي تؤثر أيضاً على شكل الكوكبات النجمية ككوكبة الجوزاء، فعلى سبيل المثال صورة الجوزاء عندما تشاهدها في بريطانيا تختلف بالمقارنة بأستراليا.
وأشار "المسند" إلى أن الخلاصة "إذا أردت أن تشاهد شكل القمر أو الكوكبات في نصف الكرة الجنوبي وأنت في النصف الشمالي فإن ذلك لا يتطلب منك السفر إلى هناك، فقط قف على رأسك وشاهد الأجرام في السماء، ستشاهدها كما يشاهدها سكان النصف الجنوبي، أو صورها واقلب الصورة.
وتختتم يقول: "تخيل عندما تقف فوق القطب الشمالي على قدميك، وشخص آخر يقف فوق القطب الجنوبي على قدميه، فإن أقدامكما ستكون بإزاء بعض، والرأسان في اتجاهين متعاكسين"، مشيراً إلى أنه يمكن الاستمتاع بسياحة علوية فوق سطح القمر عبر الرابط الآتى: "https://youtu.be/2iSZMv64wuU"