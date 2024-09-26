قف على رأسك.. "المسند": شكل القمر في السعودية مختلف عن نيوزيلندا.. "صور"

وأوضح "المسند"، أن سكان النصف الجنوبي يشاهدون القمر مقلوباً، وعلى سبيل المثال: شكل القمر في السعودية عند الإبدار يختلف عنه في نيوزيلندا، حيث يرونه مقلوباً، مشيراً إلى أنه كي تتضح الصورة فإن سكان نصف الكرة الشمالي يشاهدون القمر في طور التربيع الأول (يوم 7 تقريباً) هكذا (◗)، في حين سكان نصف الكرة الجنوبي يشاهدونه هكذا (◖)، ويشاهدون القمر في طور التربيع الأخير (يوم 22 تقريباً) عكس التربيع الأول.