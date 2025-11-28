تفاصيل.. "الزعاق": دخول المربعانية الأربعاء المقبل.. والملابس الشتوية ضرورية للكبار والصغار

وأوضح الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن المربعانية تستمر لمدة 40 يومًا، وتنقسم إلى مرحلتين، حيث تقع العشرون يومًا الأولى منها تحت تأثير بقايا الوسم، ما يجعل الأجواء خلالها شبه معتدلة نسبيًا.