تفاصيل.. "الزعاق": دخول المربعانية الأربعاء المقبل.. والملابس الشتوية ضرورية للكبار والصغار

شهدت الساعات الماضية توضيحات فلكية من خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، أكد فيها أن موسم المربعانية سيبدأ يوم الأربعاء المقبل، الموافق 3 ديسمبر 2025، و12 جمادى الآخرة 1447هـ، وذلك بعد انتهاء موسم الوسم.
وأوضح الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن المربعانية تستمر لمدة 40 يومًا، وتنقسم إلى مرحلتين، حيث تقع العشرون يومًا الأولى منها تحت تأثير بقايا الوسم، ما يجعل الأجواء خلالها شبه معتدلة نسبيًا.
وأضاف أن بعض فئة الشباب قد يستمرون في ارتداء الملابس الصيفية في بدايتها، إلا أن كبار السن وصغارهم عادةً ما يبدأون باستخدام الملابس الشتوية منذ دخول المربعانية نظرًا لحساسيتهم تجاه التقلبات الجوية وبرودة الطقس المتوقعة.