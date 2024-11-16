"منخفض محمّل بالأمطار يؤثر في 5 دول" ويضرب موعدًا مع هذه المنطقة بالمملكة

ويرى المختصون أن غزارة الأمطار المتوقعة وشدة السحب الرعدية على تلك الدول، قد يتسبب في جريان الأودية وحدوث السيول المفاجئة، والتي غالبًا ما تنحدر من المناطق الجبلية نحو السهول، كما ترتفع فرص تساقط الثلوج على بعض المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 2000م عن سطح البحر، وفق موقع "طقس العرب".