"منخفض محمّل بالأمطار يؤثر في 5 دول" ويضرب موعدًا مع هذه المنطقة بالمملكة
أفاد مختصون جويون، بتأثر أجزاء واسعة من منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وبلاد الشام، بعد غد الاثنين، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يتمركز علويًّا شمال تركيا وسط البحر الأسود، يدفع بالرياح الرطبة المحملة بالأمطار الغزيرة نحو منطقة بلاد الشام، بما فيها سوريا ولبنان وأجزاء من فلسطين، وامتدادًا حتى الأردن.
ويرى المختصون أن غزارة الأمطار المتوقعة وشدة السحب الرعدية على تلك الدول، قد يتسبب في جريان الأودية وحدوث السيول المفاجئة، والتي غالبًا ما تنحدر من المناطق الجبلية نحو السهول، كما ترتفع فرص تساقط الثلوج على بعض المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 2000م عن سطح البحر، وفق موقع "طقس العرب".
وعن مدى تأثر الأجزاء الشمالية من السعودية بهذه المنظومة الجوية، أفاد المختصون بأن البعد الكبير لمركز المنخفض عن أجواء المملكة وتمركزه علويًّا إلى الشمال من تركيا وسط البحر الأسود، يُعَد عاملًا سلبيًّا يمنع من تدفق الرطوبة نحو المنطقة، بالتزامن مع استمرار تأثر المملكة بمرتفع جوي، وسيقتصر تأثير الحالة على شمال المملكة بانخفاض درجات الحرارة، والله أعلم.