الغيوم تتكاثف فوق 10 مناطق.. "الأرصاد" يُنبّه بأمطار ورياح وأتربة وصواعق تضرب الأجواء اليوم

شهدت الساعات الماضية صدور تنبيهات جوية جديدة من المركز الوطني للأرصاد، شملت 10 مناطق إدارية في المملكة، تتنوع تأثيراتها ما بين أمطار متوسطة إلى خفيفة، ورياح نشطة وأتربة مثارة، تستمر خلال ساعات نهار الأربعاء 24 سبتمبر وحتى المساء، وقد تصحبها صواعق رعدية وتساقط للبرد، وسط تحذيرات من تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
في منطقة عسير، شملت التنبيهات عدة محافظات من بينها أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط، الحرجة، الفرشة، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل، النماص، بلقرن، تثليث، طريب، بيشة، الأمواه، العرين، البرك والقحمة، حيث تتوقع الحالة هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة ورياح نشطة. وقد تسببت هذه التغيرات في إصدار إنذار برتقالي في بعض المحافظات، فيما اقتصرت على الإنذار الأصفر في أخرى.
أما مكة المكرمة فقد شملت تنبيهاتها العاصمة المقدسة، الطائف، أضم، بني يزيد، جدم، ميسان، الكامل، الجموم، العرضيات، جدة، بحرة، القنفذة، الليث، رابع، خليص، تربة، رنية، الخُرمة والمويه، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في بعض المحافظات، وأمطار خفيفة في أخرى، مصحوبة برياح شديدة وانعدام الرؤية وتساقط برد.
وفي المدينة المنورة، صدرت تنبيهات في المدينة نفسها ووادي الفرع والرايس وينبع والحناكية والمهد، مع توقع أمطار خفيفة ورياح نشطة وارتفاع في الأمواج، خاصة في المناطق الساحلية.
منطقة الرياض بدورها سجلت تنبيهًا أصفر في محافظتي الدوادمي وعفيف، حيث تتوقع الأرصاد أمطارًا خفيفة ورياح نشطة قد تؤثر على مدى الرؤية، مع احتمالية حدوث صواعق رعدية.
أما المنطقة الشرقية فشهدت نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة، خاصة في الأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا، بالإضافة إلى رياح نشطة في الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، ورأس تنورة، ما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج على المناطق الساحلية.
في منطقة القصيم، جاءت التنبيهات في كل من عنيزة، الرس، البكيرية، عيون الجواء، الفوارة، رياض الخبراء، ضريه، النبهانية وعقلة الصقور، حيث يُتوقع هطول أمطار خفيفة ورياح نشطة مصحوبة بصواعق رعدية.
كما شملت التنبيهات منطقة نجران، في محافظات شرورة، بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، نجران ويدمة، مع تحذير من أتربة مثارة ورياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
أما في منطقة تبوك، فقد صدرت تنبيهات في محافظة أملج تتعلق برياح نشطة وارتفاع في الأمواج، خاصة في المناطق الساحلية، وتستمر من الصباح حتى المساء.
في منطقة الباحة، شملت التنبيهات الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، المخواة، قلوة وقرعة غامد الزناد، حيث يُتوقع هطول أمطار متوسطة مع رياح شديدة وتساقط برد وجريان السيول.
واختُتمت التنبيهات في منطقة جازان، حيث توزعت التحذيرات على محافظات الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب، أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، صامطة، صبيا، ضمد، بيش والدرب، وتنوعت بين أمطار متوسطة وخفيفة مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية.