الغيوم تتكاثف فوق 10 مناطق.. "الأرصاد" يُنبّه بأمطار ورياح وأتربة وصواعق تضرب الأجواء اليوم

في منطقة عسير، شملت التنبيهات عدة محافظات من بينها أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط، الحرجة، الفرشة، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل، النماص، بلقرن، تثليث، طريب، بيشة، الأمواه، العرين، البرك والقحمة، حيث تتوقع الحالة هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة ورياح نشطة. وقد تسببت هذه التغيرات في إصدار إنذار برتقالي في بعض المحافظات، فيما اقتصرت على الإنذار الأصفر في أخرى.