المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يلتقي بقيادات القطاع في منطقة الحدود الشمالية

التقى وفد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة المركز بقيادات القطاع في منطقة الحدود الشمالية بمدينة عرعر، في قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد (قاعة الأهالي)، وذلك ضمن الزيارات التي يقيمها المركز لمناطق المملكة، وبما يحقق التكامل بينه وبين الكيانات غير الربحية في جميع مناطق المملكة.
واستعرض وفد المركز مع قيادات القطاع بالمنطقة مشهد القطاع غير الربحي في المملكة، ومشهد القطاع في منطقة الحدود الشمالية، حيث أوضح الوفد أوجه التكامل بين المركز وكيانات القطاع، والتي يمكن من خلالها تجاوز التحديات التنموية، وتمكين نمو القطاع بما يخدم المنطقة، ويعزز النمو الاجتماعي والاقتصادي فيها.
كما تضمن اللقاء فقرة خاصة بالأسئلة والإجابات، حيث توجه الحضور بطرح استفساراتهم واستعراض تحدياتهم، وذلك في سبيل إيجاد التوجهات المؤسسية لدى المركز والمنظومة في تجاوز هذه التحديات، وتذليلها بما يحقق التنمية المنشودة للقطاع في المنطقة.
ويجدر بالذكر أن المركز زار في شهر سبتمبر الماضي منطقة المدينة المنورة، كما أقام في شهر أغسطس الماضي اللقاء الافتراضي الثاني من سلسلة لقاءاته بقيادات القطاع، وذلك برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبحضور أكثر من 1,000 من منسوبي المنظمات غير الربحية من مختلف مناطق المملكة، إذ هدف اللقاء إلى تحقيق التكامل بين المركز والمتعاملين بالقطاع والمساهمين فيه، وبما يعزز تنمية القطاع، وتمكين القدرات البشرية فيه، ورفع نسبة رضا المستفيدين، وتحقيق أثر أعمق للقطاع على الجانب الاجتماعي والاقتصادي.