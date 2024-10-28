المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يلتقي بقيادات القطاع في منطقة الحدود الشمالية

ويجدر بالذكر أن المركز زار في شهر سبتمبر الماضي منطقة المدينة المنورة، كما أقام في شهر أغسطس الماضي اللقاء الافتراضي الثاني من سلسلة لقاءاته بقيادات القطاع، وذلك برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبحضور أكثر من 1,000 من منسوبي المنظمات غير الربحية من مختلف مناطق المملكة، إذ هدف اللقاء إلى تحقيق التكامل بين المركز والمتعاملين بالقطاع والمساهمين فيه، وبما يعزز تنمية القطاع، وتمكين القدرات البشرية فيه، ورفع نسبة رضا المستفيدين، وتحقيق أثر أعمق للقطاع على الجانب الاجتماعي والاقتصادي.