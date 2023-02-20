جيل الثمانينيات الأكثر تأثرًا.. "ركن الذكريات" يجذب زوار مهرجان البن بجازان

وقال "المالكي": يُعرض في الركن مجموعة من ألعاب الأطفال والكتب المدرسية القديمة، التي كانت محل إعجاب العديد من الزوار وخاصة كبار السن، وعدد من التلفزيونات والمسجلات والكشافات الليلية والنواظير وكاميرات التصوير القديمة والدلال التي تُقارب أعمارها 200 سنة، والسرج والفوانيس التي كانت تستخدم في الماضي، والتي اختفى العديد منها اليوم؛ بينما قام العديد من الزوار بمهام الشرح لأطفالهم عن هذه المنتجات وتعريف الجيل الحالي بها.