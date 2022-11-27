أمانة المدينة تُطلق التيار الكهربائي لـ939 وحدة بمشروع جوار الحرم

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، إطلاق خدمة التيار الكهربائي في مشروع الجوار بالمدينة المنورة، بالتعاون مع شركة الكهرباء السعودية.
فيما سيتم العمل على بدء تسليم الوحدات السكنية للمُستفيدين بعد اكتمال الخدمات وجاهزية الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من المشروع، بمجموع 939 وحدة سكنية جاهزة للتسليم في موقع المشروع المجاور لمدينة الملك سلمان الطبية.
ويأتي إنجاز خط الربط الكهربائي وإطلاق التيار في المشروع بمرحلته الأولى، استكمالًا لجهود أمانة المنطقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بدعم أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز؛ لتسهيل كل الإجراءات الإدارية والفنية لتهيئة البنية التحتية للمشروعات السكنية التي تشمل جميع الخدمات والمرافق العامة.
وذلك في إطار السعي المتواصل إلى دعم المستفيدين لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.
يُذكر أن مشروع الجوار السكني الذي يقع على مساحة 340 ألف متر مربع، يوفر 1227 وحدة سكنية في كلتا المرحلتين الأولى والثانية، وينقسم إلى 13 بلوكًا سكنيًّا نموذجيًّا يضم 59 عمارة سكنية، بمساحات شقق سكنية متنوعة تتراوح بين 136-272 مترًا مربعًا، وتشمل نماذج متعددة من شقق الدوبلكس والصغيرة والمتوسطة والكبيرة تصل إلى خمس غرف نوم.
في حين تتواصل أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بمجموع 288 وحدة سكنية في 18 عمارة سكنية على الشريط التجاري للمشروع.
ووصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية والأخيرة من المشروع إلى 49%، فيما تتواصل أعمال دعم مشروعات الإسكان بالتعاون مع المطورين العقاريين، والمساهمة في رفع مستوى الإنجاز في المشروعات السكنية، وتوفير مختلف الخيارات والحلول السكنية المتنوعة، ودعم تلك المشروعات بالمرافق والخدمات اللازمة بما يساهم في توفير أسلوب حياة متكامل يعزز جودة الحياة بمنطقة المدينة المنورة.