أمانة المدينة تُطلق التيار الكهربائي لـ939 وحدة بمشروع جوار الحرم

يُذكر أن مشروع الجوار السكني الذي يقع على مساحة 340 ألف متر مربع، يوفر 1227 وحدة سكنية في كلتا المرحلتين الأولى والثانية، وينقسم إلى 13 بلوكًا سكنيًّا نموذجيًّا يضم 59 عمارة سكنية، بمساحات شقق سكنية متنوعة تتراوح بين 136-272 مترًا مربعًا، وتشمل نماذج متعددة من شقق الدوبلكس والصغيرة والمتوسطة والكبيرة تصل إلى خمس غرف نوم.