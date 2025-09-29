مركز الخدمات الطبية الشرعية بالرياض ينفذ دورة "مهارات التواصل" لتطوير أداء العاملين

وأكد مدير مركز الخدمات الطبية الشرعية بمنطقة الرياض الدكتور فهد بن قليل العنزي أن هذه الدورة تأتي في إطار اهتمام المركز بتطوير مهارات التواصل لدى العاملين، نظرًا لأهمية هذا الجانب في طبيعة العمل اليومي. وقال: "التعامل مع ذوي المتوفى يحتاج إلى قدر عالٍ من الحس الإنساني والقدرة على إيصال المعلومة بأسلوب مهني ومؤثر، ومن هنا جاءت أهمية هذه الدورة التي تسهم في تمكين منسوبينا من أداء واجبهم بكفاءة ومراعاة لمشاعر المستفيدين."