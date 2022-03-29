"XELEMENT" أول وكالة تسويقية في عالم "الميتافيرس" الافتراضي

ومن المتوقع أن تصبح تقنية (WEB3) هي المعيار لجميع العلامات التجارية التي تتطلع إلى تعزيز وجودها، والمنافسة في الاقتصاد الإبداعي الجديد في المستقبل. ولعل ذلك من أهم الأسباب التي دعت القائمين في وكالة XELEMENT إلى التحول من المتطلبات التقليدية، مثل إنشاء محتوى وتطوير استراتيجية الاتصال والعلامات التجارية، إلى واقع جديد أكثر توجهًا نحو المستقبل، ويفسح المجال لتطوير المزيد من تجارب العلامة التجارية المبتكرة، بما يتوافق مع متطلبات (WEB3).