التزام وظيفي لافت برفقة أسطوانة البخار.. موظف بجامعة حائل يباشر عمله رغم الأزمة الصحية وتقدير واسع من زملائه

تداول عدد من مجموعات موظفي جامعة حائل عبر تطبيق "واتساب" صورة لزميلهم سلطان إبراهيم الشمري، أمس، وهو يؤدي مهامه في مكتبه بإدارة المستودعات، رغم الظروف الصحية التي يمر بها؛ إذ يعاني من آلام في الصدر أثرت على التنفس، مما حتم عليه استخدام جهاز بخار "النيبولايزر" الموصول بأسطوانة أكسجين صغيرة يحملها بيده وعلى فترات متقاربة جدًا أثناء فترات الدوام.
وأكد زملاء الشمري، في حديثهم لـ"سبق"، أنه لم يرضَ بأخذ فترة الراحة التي نصحه بها الطبيب، حتى لا يتأثر العمل، لا سيما أن طبيعة عمله ترتبط بشكل مباشر بحاجات منسوبي ومنسوبات الجامعة، مما قد يؤثر غيابه على تأخير تقديم الخدمة لهم في الوقت الذي هم بحاجة إليها لتسيير العمل، سواء الإداري أو الأكاديمي.
ونالت الصورة المتداولة استحسان زملاء الموظف، الذين تواصلوا معه مقدمين له شكرهم على حرصه على إنجاز طلباتهم، وداعين له بالشفاء العاجل، فيما طلب منه بعض منسوبي ومنسوبات الجامعة، الذين لم تكن حاجتهم عاجلة، إمكانية تأجيل طلباتهم حتى يتماثل للشفاء من الأزمة الصحية التي يمر بها، إلا أنه أبى ذلك، مشيرًا إلى أنه ما دام قادرًا على أداء العمل في المكتب، فسيبذل قصارى جهده لخدمة زملائه.