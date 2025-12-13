التزام وظيفي لافت برفقة أسطوانة البخار.. موظف بجامعة حائل يباشر عمله رغم الأزمة الصحية وتقدير واسع من زملائه

ونالت الصورة المتداولة استحسان زملاء الموظف، الذين تواصلوا معه مقدمين له شكرهم على حرصه على إنجاز طلباتهم، وداعين له بالشفاء العاجل، فيما طلب منه بعض منسوبي ومنسوبات الجامعة، الذين لم تكن حاجتهم عاجلة، إمكانية تأجيل طلباتهم حتى يتماثل للشفاء من الأزمة الصحية التي يمر بها، إلا أنه أبى ذلك، مشيرًا إلى أنه ما دام قادرًا على أداء العمل في المكتب، فسيبذل قصارى جهده لخدمة زملائه.