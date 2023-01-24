"فيصل بن عياف": القطاع العقاري خلق نحو 20٪ من الوظائف بالرياض واعتمدنا 79 مخططًا خلال عامين

وفي سؤاله عن الأكواد العمرانية، قال بن عياف: لا بد أن نفرق ما بين الكود الهندسي والكود المعماري، حيث يوجد حالياً كود هندسي معتمد على مستوى المملكة، وهو مشروع وطني يدخل في أعمال العزل والإنشاءات والإشراف وليس خاصاً بالرياض فقط، أما الآخر "الأكواد المعمارية" هي بالأساس ليست حديثة وإنما لم نكن نسميها بمسمى كود، وتُعنى بنظام البناء والارتفاع عن الأرض والارتداد والاستخدام وغيرها، مبيناً أن كل هذه تعد كودًا، لكنها لم توضع تحت مسمى كود، مشيراً إلى أن الأمانة الآن أصدرت أكواداً متخصصة، مثل كود وادي حنيفة وكود المسار الرياضي، وستأتي الأكواد التالية تباعاً -بمشيئة الله-، والهدف الأساسي للكود هو العمل على تجويد المخرجات، بحيث يكون الشكل النهائي للعمل على هوية الرياض، ويعزز من طابعها ويتلاءم مع السياق العام لها.