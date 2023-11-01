مدل بيست تطلق فعاليات "بلد سوشل" الموسيقية في بيت زينل من قلب جدة التاريخية

أعلنت مدل بيست، الشركة السعودية الرائدة في مجال الترفيه الموسيقي، إطلاق سلسلة فعاليات "بلد سوشل" الموسيقية، والتي تقدم أجواء موسيقية استثنائية تندمج مع مناظر جدة العريقة لتقدم تجربة فريدة وغامرة.
تبدأ فعاليات "بلد سوشل" الموسيقية يوم الخميس 2 نوفمبر الجاري، وتقام كل يوم خميس حتى نهاية أبريل 2024، حيث تمنح الضيوف الفرصة للتعرف على أصوات جديدة واستكشاف أحدث أنواع الموسيقى أثناء الاستمتاع بالمناظر الساحرة لمدينة جدة القديمة، وذلك منذ الساعة 10 مساءً وحتى الساعة الثانية صباحاً.
وتستضيف "بلد سوشل" نخبة من النجوم والفرق الفنية؟ وستبدأ بمشاركة نجوم البلد الدي جي أنمارز، وبالو، وفاينل مود، ليقدموا تجربة ترفيهية موسيقية فريدة من نوعها. وسيتضمن كل خميس تشكيلة جديدة من الدي الجي المحليين مما يضفي طاقة متجددة باستمرار على الفعاليات.
وستكون فعاليات "بلد سوشيل" متاحة لكافة محبي الموسيقى، وتطرح ثلاثة أنواع من التذاكر، الأولى متاحة للأزواج فقط بسعر 499 ريالاً سعودياً، حيث يمكنهم الدخول معًا باستخدام تذكرة واحدة، والثانية هي تذاكر الإناث بسعر 199 ريالاً سعودياً، والأخيرة هي تذاكر الذكور بسعر 249 ريالاً سعودياً.
مزيد من المعلومات وشراء التذاكر، يرجى زيارة [ بلد سوشل ].