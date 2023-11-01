مدل بيست تطلق فعاليات "بلد سوشل" الموسيقية في بيت زينل من قلب جدة التاريخية

تبدأ فعاليات "بلد سوشل" الموسيقية يوم الخميس 2 نوفمبر الجاري، وتقام كل يوم خميس حتى نهاية أبريل 2024، حيث تمنح الضيوف الفرصة للتعرف على أصوات جديدة واستكشاف أحدث أنواع الموسيقى أثناء الاستمتاع بالمناظر الساحرة لمدينة جدة القديمة، وذلك منذ الساعة 10 مساءً وحتى الساعة الثانية صباحاً.