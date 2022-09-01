الصندوق السعودي للتنمية يدشّن عددًا من المشروعات التنموية في قيرغيزستان

وتأتي هذه المدرسة نتيجة احتياج المنطقة لها، ولتخفيف المشقّة على الطلاب والطالبات في الوصول إلى المدارس البعيدة من مساكنهم، كما أن هذه المدرسة تسهم في تخفيف الكثافة الطلابية على المدرسة المجاورة التي يتجاوز عدد طلابها 2000 طالب وطالبة؛ إذ توفّر المدرسة التي افتتحت 40 فصلًا دراسيًّا، ومعامل مهنية وتقنية، وصالات رياضية، فضلًا عن عيادات صحية داخلية متكاملة.