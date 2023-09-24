برامج منوعة وفعاليات مميزة.. "تعليم القنفذة" يحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ93

شاركت إدارة تعليم القنفذة في الاحتفال بذكرى اليوم الوطني الثالث والتسعين بفعاليات متنوعة: رياضية يسودها المنافسة، وأخرى فنية تجمع بين ريشة المحب لوطنه، وصورة العاشق لأرضه، واحتفالية تجمع بين مشاعر الولاء للقيادة والانتماء للوطن؛ لحنًا يعزف، وصوتًا يمتع، وفلكلورًا يحضر، و"أوبريت" استعراضيًّا يجمع بين الحركة والأداء وعذوبة الصوت.