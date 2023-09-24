برامج منوعة وفعاليات مميزة.. "تعليم القنفذة" يحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ93

شاركت إدارة تعليم القنفذة في الاحتفال بذكرى اليوم الوطني الثالث والتسعين بفعاليات متنوعة: رياضية يسودها المنافسة، وأخرى فنية تجمع بين ريشة المحب لوطنه، وصورة العاشق لأرضه، واحتفالية تجمع بين مشاعر الولاء للقيادة والانتماء للوطن؛ لحنًا يعزف، وصوتًا يمتع، وفلكلورًا يحضر، و"أوبريت" استعراضيًّا يجمع بين الحركة والأداء وعذوبة الصوت.
وبهذه المناسبة رفع مدير تعليم القنفذة الدكتور أحمد بن حسن الجعفري أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ سائلًا الله أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها؛ هذه البلاد التي وحد جنباتها وأسس أركانها المغفور له -بإذن الله- المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.
وأضاف "الجعفري": نعيش أزهى عصور التطور وأبهاها؛ بل نسير بسرعة نحو بلوغ أهداف رؤية واضحة رسمها قادتنا حلمًا كبيرًا تَحقق بهمة شعب وعطاء وطن.
وعن فعاليات وأنشطة وبرامج الاحتفائية ذكر الدكتور "الجعفري" لـ"سبق" أن قسمي نشاط الطلاب والطالبات استعدوا بحزمة من البرامج الوطنية تبدأ فعالياتها بجميع المدارس ومراحلها؛ فنية ورياضية وإذاعات وبرامج منوعة؛ فيما سيقام حفل الإدارة بمدرسة السعودية الرائدة حيث يشارك قيادات التعليم ووجهاء المحافظة الطلاب والطالبات أفراحهم بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعًا.
وفي ختام حديثه قال: نحن في تعليم القنفذة كما هم أبناء التعليم في شتى بقاع هذه الأرض المباركة، لا نحلم فقط؛ بل نحلم ونحقق، وكل ذلك نراه واقعًا ملموسًا أمامنا، وإنجازات حاضرة لا تغيب.