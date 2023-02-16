المجلس الدولي للتمور يقرّ خطة عمل 2023 والمشاريع والأنشطة ذات الأولوية

وثمّن الاجتماع الجهود التي بذلتها الأمانة العامة للمجلس الدولي للتمور خلال الدورة السابقة، منوهًا بالمشروعات المستهدفة خلال العام 2023م والتركيز على تسويق التمور وعلى الشراكة مع القطاع الخاص وقصص النجاح لديهم، إضافة إلى تطوير مشروع المواصفات القياسية التسويقية لأصناف التمور، وتحسين جودة التمور وفقًا لمتطلبات السوق العالمية، وكذلك الحاجة إلى إنشاء قاعدة معلومات النخيل والتمور، والاستعانة بالخبراء والمختصين في تنفيذ الأبحاث الزراعية المختلفة في هذا المجال، والتعاون في ذلك مع العديد من الهيئات الزراعية والمنظمات المحلية والدولية.