أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ44 من خريجي جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

وألقى رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش كلمة، جاء فيها: "يا صاحب السمو، نحن فرحون ومثمنون وبتقدير عالٍ مقدم سموكم الكريم. إنها مناسبة غالية على القلوب نعيشها هذا المساء، ونستهلها بعد شكر الله على تمام الجهد، وبلوغ الحصد، بالحفاوة والترحيب بكم يا صاحب السمو، راعيًا لحفل تخريج الدفعة الثلاثة والأربعين من أبنائك طلاب جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ومشاركًا بكريم عنايتك التي طالما حظيت بها الجامعة فرحتنا هذا العام بإهداء الوطن (7367) خريجًا وخريجة. كما يسعدني الترحيب بجميع من شرفنا بحضوره وشاركنا فرحة هذا المساء".