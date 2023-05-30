أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ44 من خريجي جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

رعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، مساء اليوم احتفال جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بتخريج الدفعة الرابعة والأربعين من خريجيها، البالغ عددهم 7367 من الخريجين والخريجات المتوقع تخرجهم لمراحل الدراسات العليا والبكالوريوس والدبلوم، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وضيوف الجامعة، وأولياء الأمور من الرجال والسيدات في الاستاد الرياضي بالمدينة الجامعية.
وبارك أمير المنطقة الشرقية للطلاب والطالبات الخريجين والخريجات سائلاً الله لهم التوفيق، وأن يساهموا مع من سبقوهم من إخوانهم واخواتهم في بناء الوطن ورفعته وتنميته مسلحين بالعلم والمعرفة، وأن يكونوا قادرين على المنافسة والتميز بإذن الله.
وقال: "حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمتابعة من سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تولي التعليم عناية ورعاية خاصة إيمانًا بأن الاستثمار في الإنسان السعودي هو الاستثمار الأمثل الذي سيعود على الوطن وأبنائه بالخير والرفعة والسمو".
وأضاف: "أبارك لجميع الخريجين في هذه الليلة تخرجهم، والتهنئة أيضًا للآباء والأمهات، ولجميع من شارك في وصول هؤلاء الشباب والشابات المتميزين لأهدافهم، وحصولهم على درجة علمية من جامعة متميزة، لها اسمها وتاريخها، ونسأل الله أن يوفق جميع الخريجين والخريجات في أيامهم القادمة، وأن يحققوا نجاحًا يتلوه نجاح لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم بإذن الله".
وألقى رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش كلمة، جاء فيها: "يا صاحب السمو، نحن فرحون ومثمنون وبتقدير عالٍ مقدم سموكم الكريم. إنها مناسبة غالية على القلوب نعيشها هذا المساء، ونستهلها بعد شكر الله على تمام الجهد، وبلوغ الحصد، بالحفاوة والترحيب بكم يا صاحب السمو، راعيًا لحفل تخريج الدفعة الثلاثة والأربعين من أبنائك طلاب جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ومشاركًا بكريم عنايتك التي طالما حظيت بها الجامعة فرحتنا هذا العام بإهداء الوطن (7367) خريجًا وخريجة. كما يسعدني الترحيب بجميع من شرفنا بحضوره وشاركنا فرحة هذا المساء".
وأضاف بأن الجامعة تسعى بجهد حثيث إلى توظيف إمكاناتها وقدراتها لخلق بيئة محفزة ومنتجة، تحقق التحول النوعي المطلوب في عمليات التعليم ومخرجاته، والمشاركة في الإبداع والابتكار، وتطوير البحث العلمي وخدمة المجتمع المحيط علـى الوجـه الأكمل والمحقق لآمال وتطلعات ولاة الأمر ورؤيتهم، وذلك من خلال صرح تتنوع فيه الخبرات، ويقدم طيفًا واسعًا من التخصصات، وعبر منظومة متكاملة من الوحدات الأكاديمية والخدمية، تعمل وفق نظام تعليمي جامعي متطور، قائم على أعلى معايير الجودة ومقاييس الاعتماد المحلية والعالمية؛ ما يعزز الثقة بمكانة الجامعة وسمعتها الأكاديمية، ويجعل منها إحدى ركائز تطوير مسيرة التعليم في السعودية بشكل عام، والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص.
وأوضح أن الجامعة ترجمت هذا الطموح الأكاديمي -بفضل من الله- بحصولها على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، وحصول نظامها المؤسسي وبرامجها الأكاديمية على الاعتماد الأكاديمي غير المشروط. كما وضعت الجامعة بصمتها في تعزيز متطلبات سوق العمل ومستهدفات تنمية رأس المال البشري، وتتصدر بكل فخر نتائج الجامعات في المقارنات المعيارية وامتحانات الكفايات للخريجين وفق تقارير هيئة تقويم التعليم، ولترتقي بذلك في تقييمها، وتكتسب الثقة المطلوبة، وتصبح إحدى ثلاث جامعات من جامعات الوطن، يتم اختيارها لتطبيق نظام الجامعات الجديد.. وفي هذا مؤشر لما تتمتع به الجامعة من مكانة.
وأشار إلى أن الجامعة استمرت في سعيها الحثيث في استكمال بنيتها التحتية من المباني والمنشآت؛ إذ أنهت المرحلة الثانية من (مبنى مركز البحوث وكلية طب الأسنان للطالبات، وتوسعة كلية إدارة الأعمال وكلية الحاسب الآلي، والحصول على الاعتمادات المالية اللازمة لبرامج التشغيل للمستشفى الجامعي الجديد). كما أشير بكل فخر إلى حصول الجامعة على مركز متقدم في تصنيف (التايمز الدولي)، وحصول كلية طب الأسنان على المركز الـ(21) على المستوى العالمي.
وقال: "باسمي، وباسم منسوبي الجامعة، أرفع أسمى آيات الشكر وبالغ العرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظهما الله-، ولسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه -حفظهما الله-؛ لما حظيت به الجامعة ومؤسسات التعليم العالي -ولا تزال- من دعم سخي ورعاية كريمة واهتمام بالغ. والشكر موصول لصاحب المعالي وقائد مسيرة التعليم معالي الأستاذ / يوسف بن عبدالله البنيان على ما نلقى منه من توجيه حكيم ومتابعة مستمرة، وكذلك الشكر موصول لصاحب المعالي رئيس مجلس أمناء الجامعة وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.. سائلاً المولى -عز وجل- أن يكلل المساعي والجهود بالتوفيق والسداد لكل ما فيه خير وصلاح للمجتمع والوطن، كما أسأله تعالى أن ترفل بلادنا دائمًا وأبدًا بنعمة الأمن والعزة والتمكين في ظل القيادة الرشيدة".
وفي ختام الحفل كرم أمير المنطقة الشرقية كلية طب الأسنان لحصولها على مراتب متقدمة في التصنيف العالمي (كيو إس)، كما كرم الرعاة المشاركين، والتقط صورة جماعية مع الطلاب الخريجين.