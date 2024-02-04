"ساسكو" توقع مذكرة تفاهم مع شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية لتعزيز التعاون المشترك

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية (EVIQ)؛ بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال تطوير وتعزيز البنية التحتية للسيارات الكهربائية في المملكة.
وتأتي هذه الشراكة في إطار مواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتوجهها نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.
وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لساسكو رياض بن صالح، والمالك التنفيذي لشركة EVIQ محمد بكر قزاز، وذلك في المقر الرئيسي للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" في مدينة الرياض.
وتهدف الشراكة إلى توفير بيئة ملائمة لنمو صناعة السيارات الكهربائية في المملكة، من خلال تطوير وتحسين البنية التحتية، وستعمل الشركتان معًا على توفير حلول مبتكرة ومستدامة لتطوير شبكة شحن السيارات الكهربائية، بما في ذلك إنشاء محطات الشحن السريعة والمحطات العامة في جميع مدن ومحافظات المملكة.
من جانبها، ستسهم الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" بخبرتها ومواردها في مجال الخدمات الفنية والتشغيلية، بينما ستقدم شركة EVIQ خبرتها في تطوير وتنفيذ مشاريع البنية التحتية لشبكة الشحن الكهربائي للسيارات.
ومن المتوقع أن تكون هذه الشراكة ذات تأثير إيجابي على نمو قطاع السيارات الكهربائية في المملكة، حيث ستسهم في توفير بيئة مستدامة لاستخدام هذه السيارات وتشجيع المزيد من الأفراد والشركات على اعتمادها.
كما ستعزز اتفاقية الشراكة قدرة قطاع السيارات الكهربائية على النمو، مما سيساعد على تعزيز تنافسية للمملكة في صناعة السيارات الكهربائية وتعزيز مكانتها كمركز رائد للابتكار والتطوير في هذا المجال.