"ساسكو" توقع مذكرة تفاهم مع شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية لتعزيز التعاون المشترك

وتهدف الشراكة إلى توفير بيئة ملائمة لنمو صناعة السيارات الكهربائية في المملكة، من خلال تطوير وتحسين البنية التحتية، وستعمل الشركتان معًا على توفير حلول مبتكرة ومستدامة لتطوير شبكة شحن السيارات الكهربائية، بما في ذلك إنشاء محطات الشحن السريعة والمحطات العامة في جميع مدن ومحافظات المملكة.