"الأرصاد": استمرار الأمطار الغزيرة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة والقصيم

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطارٍ رعديّة غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتَي الرياض والشرقية؛ قد تكون متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق، في حين لا يُستبعَد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الساحلية لمنطقتَي تبوك والشرقية، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، في حين تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعدية، على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكُّل السحب الرعديّة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائجٍ مع تشكُّل السحب الرعديّة على الجزأين الأوسط والجنوبي.
وبحسب التقرير، تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.