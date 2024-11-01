"الأرصاد": استمرار الأمطار الغزيرة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة والقصيم

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطارٍ رعديّة غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتَي الرياض والشرقية؛ قد تكون متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق، في حين لا يُستبعَد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الساحلية لمنطقتَي تبوك والشرقية، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.