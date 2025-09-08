أمير الباحة يكرّم طلابًا حققوا جوائز عالمية ومحلية في الابتكار والعمل الاجتماعي

في خطوة لافتة تعكس اهتمام القيادة بتحفيز المتميزين، كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، ثلاثة طلاب من تعليم الباحة، نظير تحقيقهم ميداليات فضية عالمية في المعرض الدولي للاختراعات 2025 الذي أُقيم في ماليزيا، مشيدًا بما قدموه من إنجازات تجسّد القدرات الابتكارية والمواهب الوطنية الواعدة.