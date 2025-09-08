أمير الباحة يكرّم طلابًا حققوا جوائز عالمية ومحلية في الابتكار والعمل الاجتماعي

في خطوة لافتة تعكس اهتمام القيادة بتحفيز المتميزين، كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، ثلاثة طلاب من تعليم الباحة، نظير تحقيقهم ميداليات فضية عالمية في المعرض الدولي للاختراعات 2025 الذي أُقيم في ماليزيا، مشيدًا بما قدموه من إنجازات تجسّد القدرات الابتكارية والمواهب الوطنية الواعدة.
كما كرّم سموه فريق "الحسام" من ثانوية الأمير الدكتور حسام بن سعود، بمناسبة فوزه بالمركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة "صيتاثون" ضمن جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميّز في العمل الاجتماعي، عن مبادرتهم المميزة "تطعيم الزيتون البري".
وأكد الأمير حسام أن هذه النجاحات هي ثمرة للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – لقطاع التعليم، مشيدًا بدور الأسرة والمدرسة في رعاية الموهبة وصقل الإبداع.
من جانبه، أعرب مدير عام تعليم الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني عن شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه المستمر، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل حافزًا للطلاب لمواصلة التفوق وتحقيق مزيد من الإنجازات محليًا ودوليًا.