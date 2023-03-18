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بالفيديو.. "شلالات الداهنة" ترسم لوحات فنية ومناظر جمالية خلابة شمال شقراء
دفعت الكثيرين للخروج والاستمتاع بالأجواء.. و"الطويل" رصد المشهد وخص به "سبق"
شكَّلت الأمطار التي هطلت بغزارة مساء أمس على جبال طويق، وتحديدًا بين الوشم وسدير، مناظر طبيعية بديعة، دفعت الكثيرين للخروج والاستمتاع بالأجواء والأمطار في تلك المناطق.
وتدفقت شلالات "الداهنة" شمال شرق محافظة شقراء بفعل الأمطار الغزيرة مُشكِّلة لوحات فنية ومناظر جمالية ساحرة، أسرت القلوب، واستهوت المتنزهين ومحبي البر.
وحظيت تلك المشاهد بمتابعة الكثيرين الذين حرصوا على التقاط الصور ومقاطع الفيديو بالأجهزة الحديثة المتنوعة.. ودفع هذا المنظر الخلاب المصور "محمد بن عثمان الطويل" إلى التقاط صور ومقطع فيديو مساء أمس من الجو بكاميراته الطائرة لشلالات الداهنة عند تدفُّق المياه منها في لحظاتها الأولى من فوق جبال طويق الشاهقة، وجريانها في الأودية، وخص بتلك المشاهد قراء "سبق" ومتابعيها.