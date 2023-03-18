بالفيديو.. "شلالات الداهنة" ترسم لوحات فنية ومناظر جمالية خلابة شمال شقراء

وحظيت تلك المشاهد بمتابعة الكثيرين الذين حرصوا على التقاط الصور ومقاطع الفيديو بالأجهزة الحديثة المتنوعة.. ودفع هذا المنظر الخلاب المصور "محمد بن عثمان الطويل" إلى التقاط صور ومقطع فيديو مساء أمس من الجو بكاميراته الطائرة لشلالات الداهنة عند تدفُّق المياه منها في لحظاتها الأولى من فوق جبال طويق الشاهقة، وجريانها في الأودية، وخص بتلك المشاهد قراء "سبق" ومتابعيها.