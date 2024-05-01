"الخريف" يترأس وفد المملكة في اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ52 بالدوحة

وبحثت اللجنة عددًا من المبادرات المقترحة من قبل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك جائزة التميز الصــناعي الخليجي، إضافة إلى استعراض استراتيجية التكامل الصناعي العربي، وتوحيد الدعم المقدم للقطاع الصناعي بدول المجلس بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، والتغلب على التحديات والعقبات التي تواجه القطاع.