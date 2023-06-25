"السديس": جاهزية ترجمة خطبة عرفة بـ20 لغة للوصول إلى نصف مليار مستمع حول العالم

أعلن الرئيسُ العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، في اللقاء الإعلامي الافتراضي لاستعراض خطة مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة، في إطار مبادرة "رواق إعلام الحرم"؛ أن مشروع ترجمة خطبة عرفات لهذا العام يهدف للوصول إلى 500 مليون مستمع، وهو أكبر عدد مستفيد لهذا المشروع منذ التأسيس.

وقال الرئيس العام: إن المشروع يبرز استكمال مسيرة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وإظهار رسالة المملكة وما تتميّز به من تسامح وتحابّ ودعوة إلى الوسطية والاعتدال، مؤكدًا اكتمال الاستعدادات لترجمة خطبة عرفة لإبراز رسالة المملكة الوسطية للعالم بعشرين لغة عالمية مختلفة، بترجمة فورية متزامنة عبر دعم منصة منارة الحرمين.