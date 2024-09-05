"الخريف" يستعرض فرص الاستثمار مع عمدة قوانجو الصينية ويؤكّد على دور المملكة كمركز عالمي

واستعرض القطاعات الفرعية للاستراتيجية الوطنية للصناعة، والحوافز والممكنات المتاحة للمستثمرين فيها، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى إدخال منتجات صناعية جديدة إلى المملكة، عبر عدة قطاعات تتميّز بها الصين، مثل قطاع صناعة السيارات، والصناعات البتروكيماوية المتقدمة، والقطاع الصحي والدوائي.