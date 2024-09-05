"الخريف" يستعرض فرص الاستثمار مع عمدة قوانجو الصينية ويؤكّد على دور المملكة كمركز عالمي

التقى وزيرُ الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم؛ عمدةَ مدينة قوانجو الصينية "Sun Zhiyang"، بحضور مساعده للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري، والقنصل العام السعودي في مدينة قوانجو الدكتور عبدالله بن عبيّه، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس ماجد العرقوبي.
وأكّد "الخريّف" خلال اللقاء، تميزَ العلاقات بين المملكة العربية السعودية والصين، مبيِّنًا أن الزيارات المتكررة للصين تهدف إلى التكامل معها في قطاعَي الصناعة والتعدين بالمملكة.
وأوضح أن المملكة تحظى بمزيج من المقومات الاستراتيجية، تشمل الموقع اللوجستي، والتنافسية في الطاقة، والكوادر البشرية؛ مما يؤهل المملكة لأن تكون وجهة عالمية للاستثمار، سواء للشركات الصينية أو الشركات العالمية.
واستعرض القطاعات الفرعية للاستراتيجية الوطنية للصناعة، والحوافز والممكنات المتاحة للمستثمرين فيها، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى إدخال منتجات صناعية جديدة إلى المملكة، عبر عدة قطاعات تتميّز بها الصين، مثل قطاع صناعة السيارات، والصناعات البتروكيماوية المتقدمة، والقطاع الصحي والدوائي.
ويأتي لقاء وزير الصناعة والثروة المعدنية مع عمدة مدينة قوانجو الصينية، في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية.