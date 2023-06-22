بـ20 لغة عالمية.. "السديس": اكتمال الاستعدادات لترجمة خطبة عرفة من مسجد نمرة

وانطلق مشروع الترجمة عام 1439هـ بالترجمة إلى (5) لغات، وبثه عبر منصتين رقميتين و(5) إذاعات FM، وقد استفاد منه حينها أكثر من (13) مليون مستفيد، وفي العام الذي يليه تمت زيادة عدد اللغات بواقع (6) لغات، وإضافة محطة إذاعية سادسة؛ ليصل عدد المستفيدين في ذلك العام حوالى (16) مليون مستفيد.