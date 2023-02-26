"دار الأركان" تنجح في إدراج ذراعها الدولية "دار جلوبال" في بورصة لندن بقيمة سوقية قدرها 2,250 مليار ريال سعودي

وبهذه المناسبة، قال يوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة "دار الأركان": "يشكل إدراج دار جلوبال في بورصة لندن لحظة تاريخية تدعو للفخر. فبعد نجاحنا في إرساء نهج مميز للتطوير العقاري في المملكة، نعتقد أن الوقت قد حان لتنويع عروض المجموعة عبر المجتمعات الدولية من خلال "دار جلوبال". وتعد لندن المكان الأمثل لإدراج دار جلوبال، كونها تحقق تطلعاتنا في الوصول إلى طيف أوسع من المستثمرين والشركاء في سوق العقارات الفاخرة العالمية. ونتوجه بجزيل الشكر إلى وزارة الاستثمار في المملكة على توفيرها كافة التسهيلات اللازمة لدعم الجهود التوسعية ومساعدتنا في نشر العلامة التجارية للمملكة عبر العالم".