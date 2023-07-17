جمار للعلاقات العامة والاتصال الشريك السعودي لـ PROI العالمية

وأشار لامبرت إلى أن أعضاء المنظمة أثبتوا مكانتهم القيادية في أسواقهم المحلية، حيث يحظى شركاء PROI بثقة آلاف العملاء في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك العشرات من شركات قائمة "فورتشن 500". ويحققون أكثر من 1.128 مليار دولار من الإيرادات سنويا، عبر شبكة من الوكالات تضم 8800 موظف.