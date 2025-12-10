أمانة جازان تتصدر أمانات المملكة في العمل التطوعي بـ62 ألف متطوع

سجّلت أمانة منطقة جازان إنجازًا نوعيًا بتحقيقها أكبر مساهمة تطوعية على مستوى أمانات المملكة، وفق ما أعلنه أمين المنطقة المهندس يحيى بن جابر الغزواني، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن ملتقى اليوم السعودي والعالمي للتطوع.

وأوضح "الغزواني" أن هذا الإنجاز جاء بفضل جهود أبطال العمل التطوعي، وتعزيز الشراكات المجتمعية الفاعلة، مشيرًا إلى أن عدد المتطوعين بلغ 62,463 متطوعًا، فيما تم تنفيذ 2,792 فرصة تطوعية، وسُجّلت 1,204,397 ساعة تطوعية، محققة عائدًا اقتصاديًا تجاوز 20.8 مليون ريال.

وشملت المسارات التطوعية: التطوع العام، وتحسين المشهد الحضري، والرقابة المجتمعية، والإسكان، وإكرام الموتى، وحفظ النعمة، وخدمة ضيوف الرحمن.

وكشف "الغزواني" عن توجه الأمانة لإطلاق مسار تطوعي جديد في مجال الطوارئ والأزمات، دعمًا للاستجابة المجتمعية وتعزيزًا للجاهزية في التعامل مع الظروف الاستثنائية.

ويأتي هذا التميز ضمن التزام أمانة جازان بترسيخ ثقافة العمل التطوعي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع العمل التطوعي في صميم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.