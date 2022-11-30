آخرهم البن الخولاني وحداء الإبل.. تعرف على عناصر التراث الثقافي غير المادي لليونسكو المسجلة باسم السعودية

وهو أيضاً المكان الذي يجتمع فيه أفراد المجتمع لحل المشاكل، وتقديم التعازي، وإقامة حفلات الزفاف. ويتميز المجلس عادة بسعة مساحته وبأرضيته المغطاة بالسجاد، والوسائد والمتَّكئات المتناثرة في أرجائه. ويوجد فيه عادة موقد أو نار لإعداد القهوة، وقد سجل عام 2015.