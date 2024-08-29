علامة HONOR تعلن عن بدء الطلب المُسبق لأنحف وأخف هاتف قابل للطي مدعوم بالذكاء الاصطناعي HONOR Magic V3

قامت شراكة بين HONOR وGoogle Cloud لتقديم تجارب ذكاء اصطناعي أكثر سهولة وفعالية. مع استمرار HONOR في تلبية الاحتياجات المختلفة لمستخدمين الهواتف القابلة للطيّ، فإن Google Cloud تسعى إلى تحسين مجموعة من ميزات الأعمال بقدرات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك Face to Face Translation، و HONOR Notesو AI Eraser لزيادة الإنتاجية. عندما يقوم المستخدمون بتفعيل ميزة Face to Face Translation، يكون HONOR Magic V3 قادراً على توفير ترجمة فورية أثناء المحادثات الشخصية، بغض النظر عما إذا كان الجهاز مطوياً أو غير مطوي. وقد تم تزويد HONOR Notes على HONOR Magic V3 بقدرات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يوفر خصائص شاملة ومريحة والتي تتوقع احتياجات المستخدم. تستخدم خاصية تحويل الصوت إلى نص في HONOR Notes خاصية التعرف على الصوت بالذكاء الاصطناعي لفهم المدخلات الصوتية للمستخدم بوضوح وترجمتها إلى تطبيق الملاحظات.