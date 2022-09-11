انتحار كل 40 ثانية عالميًا.. واختصاصية نفسية: "المنافسة" من أبرز الأسباب
أكدت الاختصاصية النفسية نوف القنيبط أن نسب ومعدلات الانتحار عالميًا في تزايد، وكشفت في هذا الصدد أبرز الأسباب التي قد تدفع الأشخاص إلى الانتحار، مشيرة في حديثها لنشرة التاسعة لقناة mbc إلى أن غياب الأهداف وعدم الإحساس بقيمة الحياة لدى الشخص وأنه أصبح على الهامش والفقر والمنافسة الشديدة على التحصيل المادي والعلمي والوظيفي، من أبرز دوافع وأسباب الانتحار.
وحسبما أوردت منظمة الصحة العالمية، يضع أكثر من 700 ألف شخص حدًا لحياتهم سنويًا بسبب الانتحار، وذلك بمعدل حالة انتحار واحدة كل 40 ثانية.
وكشفت المنظمة أن أكثر من 77% من حالات الانتحار في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مبيّنة أن الانتحار من أبرز أسباب الوفاة بين من تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا ولا يعد الفقر السبب الوحيد للانتحار؛ إذ يقدم الكثيرون في كوريا الجنوبية على الانتحار بسبب المنافسة العالية في سوق العمل والإخفاق في تحقيق الكفاءات المطلوبة في النجاح الوظيفي.
فيما يدفع فقدان الإحساس بجدوى الحياة مشاهير وأثرياء للانتحار. وتشير دراسات المنظمة إلى أن معدلات الانتحار في الشرق الأوسط هي الأقل من مثيلاتها في دول العالم، وتسبب الضغوط الاقتصادية نحو 78%من حالات الانتحار في العالم العربي لأشخاص تنحصر أعمارهم ما بين 17 و40 عامًا.