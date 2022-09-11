انتحار كل 40 ثانية عالميًا.. واختصاصية نفسية: "المنافسة" من أبرز الأسباب

أكدت الاختصاصية النفسية نوف القنيبط أن نسب ومعدلات الانتحار عالميًا في تزايد، وكشفت في هذا الصدد أبرز الأسباب التي قد تدفع الأشخاص إلى الانتحار، مشيرة في حديثها لنشرة التاسعة لقناة mbc إلى أن غياب الأهداف وعدم الإحساس بقيمة الحياة لدى الشخص وأنه أصبح على الهامش والفقر والمنافسة الشديدة على التحصيل المادي والعلمي والوظيفي، من أبرز دوافع وأسباب الانتحار.