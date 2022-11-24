الهلال الأحمر بالباحة يرفع جاهزيته استعدادًا للتقلُّبات الجوية

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، جاهزيته، استعدادًا للتقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة، تزامنًا مع ما صدر عن الجهات المختصة بخصوص الحالة المطرية.
وقال مدير فرع الهيئة بالباحة الدكتور ثامر اليتيم: نؤكد الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، إضافة لـ"16" مركز إسعاف ما بين سراة وتهامة، كما أن الفرق الإسعافية التطوعية جاهزة بحسب الخطة الخاصة بالمنطقة للتعامل مع التقلبات الجوية وتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية على مدار الساعة.
وناشد جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وتوخي الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية، والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث، خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة.
وشدد على ضرورة القيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة؛ كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول مواقع الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.
وأشار "اليتيم" إلى أنه في حالة حدوث طارئ، فإن الهيئة تتلقى اتصال طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم "٩٩٧"، وتطبيق أسعفني على مدار ٢٤ ساعة.