الهلال الأحمر بالباحة يرفع جاهزيته استعدادًا للتقلُّبات الجوية

وشدد على ضرورة القيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة؛ كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول مواقع الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.