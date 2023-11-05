"أعمال الوسيط العقارية" تحدد 11 نوفمبر موعدًا للمزاد على صناعية التشاليح ببريدة

حددت أعمال الوسيط العقارية يوم السبت 11 نوفمبر 2023 الموافق 27 ربيع الآخر 1445هـ موعداً للمزاد العلني الهجين على مشروع (صناعية التشاليح) في حي التشاليح بمدينة بريدة المخصص للاســتخدام الصناعــي والتجاري، وذلك في قاعة السعودية – فندق موفنبيك – بريدة. بصكــوك إلكترونيــة حديثــة جاهــزة للإفــراغ الفــوري.
ويعدّ مشروع صناعية التشاليح من المشاريع الصناعية والتجارية التي تواكب الاستثمار في المملكة العربية السعودية، ويتيح فرص إقامة مشاريع متنوعة، حيث صمم المشروع وفق أحدث التصاميم الهندسية ومعايير السلامة الأمنية التي روعي فيها إمكانية إنشاء مشاريع تواكـب متطلبـات السـوق وفـق أعلـى مسـتويات الجـودة، ويوفـر مسـاحات متنوعـة لكافـة أنـواع الاســتثمار الصناعــي والتجاري "مصانع – ورش – مستودعات – تشاليح – عمائر – ووكالات تجارية".
ويقع المشروع بهويتــه التجاريــة والصناعيـة في موقع حيـوي بقلـب تشـاليح بريــدة في مدينــة بريــدة، ويتوسط مجموعــة مــن الطــرق الحيويــة والرئيسـية مثـل الدائـري الشرقي - وطر يـق الدائـري الداخلي، والطر يق السريــع (القصيم – الرياض – المدينة المنورة). ويتضمن المشروع والذي تبلغ إجمــالي مساحته أكثر من (1,000,000) م2، تصريف مياه السيول، حدائق، مساجد، كهرباء، وإنارة.
ودعت أعمال الوسيط العقارية عموم الراغبين بالمشاركة في المزاد العلني التواصل مع مركز خدمة العملاء بالمؤسسة من خلال أرقام التواصل (0595551996 - 0543886888 – 0533351035)، بعد التأكد من شروط المزاد التي تتطلب الحضور الشخصي للمشتري أو الوكيل الشرعي له، وإحضار شيك مصدق باسم مؤسسة أعمال الوسيط العقارية بمبلغ (25) ألف ريال، حيث يعتبر جزءًا من قيمة العقار لمن يرسو عليه المزاد وغير مسترد، مع إلزام المشتري بسداد المبلغ خلال 10 أيام عمل.