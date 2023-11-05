"أعمال الوسيط العقارية" تحدد 11 نوفمبر موعدًا للمزاد على صناعية التشاليح ببريدة

ودعت أعمال الوسيط العقارية عموم الراغبين بالمشاركة في المزاد العلني التواصل مع مركز خدمة العملاء بالمؤسسة من خلال أرقام التواصل (0595551996 - 0543886888 – 0533351035)، بعد التأكد من شروط المزاد التي تتطلب الحضور الشخصي للمشتري أو الوكيل الشرعي له، وإحضار شيك مصدق باسم مؤسسة أعمال الوسيط العقارية بمبلغ (25) ألف ريال، حيث يعتبر جزءًا من قيمة العقار لمن يرسو عليه المزاد وغير مسترد، مع إلزام المشتري بسداد المبلغ خلال 10 أيام عمل.