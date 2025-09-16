"القيادة" تهنئ رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية بذكرى استقلال بلادها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيدة كلاوديا شينباوم باردو، رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.